Roma, 'blitz' nel campo rom di via Salviati (FOTO) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Continuano i controlli portati avanti, seguendo il piano della Prefettura, dagli agenti di Polizia, dai Carabinieri e dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Proprio ieri mattina c'è stato un 'blitz' interforze nel campo rom di via Salviati, dove sono state identificate 198 persone. Una di queste è stata accompagnata presso l'Ufficio Immigrazione per la notifica del provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno. Controlli sulle auto Sono state controllate anche 31 auto, ma due di queste sono state sequestrate perché senza copertura assicurativa. Notificate, inoltre, 4 sanzioni al Codice della Strada. Tutte le verifiche Poco più di un mese fa gli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme a quelli dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, hanno fatto ...

