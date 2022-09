Roger Federer, la conferenza alla Laver Cup: “Non sarò un fantasma per il tennis” (VIDEO) (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ una conferenza estremamente intensa quella di Roger Federer direttamente dalla Laver Cup 2022, dove il fuoriclasse elvetico giocherà la sua ultima partita. La leggenda di Basilea ha annunciato pochi giorni fa il ritiro e in una lunga conferenza stampa ha toccato tanti temi. Tra questi, la sua seconda vita dopo il tennis, la rivalità con Nadal, l’amore dei tifosi. Di seguito ecco i VIDEO per rivivere le sue parole. IL MEGLIO DELLA conferenza STAMPA DI Roger Federer Federer: SENZA I TIFOSI NON AVREI VISSUTO L’80% DELLE MIE EMOZIONI Federer: RIVALITA’ CON NADAL E’ IL PIU’ BEL MESSAGGIO CHE LASCIAMO ALLO SPORT Federer: AMERO’ IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ unaestremamente intensa quella didirettamente dCup 2022, dove il fuoriclasse elvetico giocherà la sua ultima partita. La leggenda di Basilea ha annunciato pochi giorni fa il ritiro e in una lungastampa ha toccato tanti temi. Tra questi, la sua seconda vita dopo il, la rivalità con Nadal, l’amore dei tifosi. Di seguito ecco iper rivivere le sue parole. IL MEGLIO DELLASTAMPA DI: SENZA I TIFOSI NON AVREI VISSUTO L’80% DELLE MIE EMOZIONI: RIVALITA’ CON NADAL E’ IL PIU’ BEL MESSAGGIO CHE LASCIAMO ALLO SPORT: AMERO’ IL ...

