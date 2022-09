Ritrovata l’auto della 56enne scomparsa nell’alluvione delle Marche

Leggi su notizieitaliaonline

(Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ statadi Brunella Chiù, lache lo scorso 15 settembre erache ha colpito le. La donna risulta ancora dispersa, mentre la sua auto, una Bmw, è statae ripescata nel letto del fiume in pessime condizioni dai Carabinieri nel territorio di Corinaldo in provincia di Ancona. I militari sono risaliti alla donna grazie ai documenti ancora presenti nel. Continuano le ricerche degli altri dispersi Oltre alla donna, anche un altro bambino risulta ancora disperso, si tratta di Matteo Luconi, di 8 anni. Vigili del fuoco, Carabinieri, Soccorso alpino, Protezione civile e Guardia di Finanza stanno effettuando a tappeto le ricerchedonna e del bambino, in tutta la ...