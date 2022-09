Riparazioni di guerra: Germania e Polonia riaprono le vecchie ferite (Di mercoledì 21 settembre 2022) Come se le tensioni e il senso della tragedia non fossero abbastanza vivi in Europa negli ultimi mesi, le autorità di Polonia e Germania rispolverano in queste settimane una delle questioni più annose -e dolorose- degli ultimi ottant’anni. Sul ring, da un lato, una delle nazioni che più ha sofferto le ferite della Seconda guerra InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 21 settembre 2022) Come se le tensioni e il senso della tragedia non fossero abbastanza vivi in Europa negli ultimi mesi, le autorità dirispolverano in queste settimane una delle questioni più annose -e dolorose- degli ultimi ottant’anni. Sul ring, da un lato, una delle nazioni che più ha sofferto ledella SecondaInsideOver.

theo_inkling : @eligio68 @Ivan_Grieco Grazie al piffero che Zelensky non accetti una pace che provava di spolpare il suo paese. L'… - alexcampy89 : @Manuel31816032 @putino Non lo darei per scontato: Putin ha capito che la guerra è persa, magari se gli si concede… - rapanui_veneto : RT @evermoremorena: @michele_geraci Uffaaa, ma finitela con ‘sta cantilena! Le sanzioni stanno mettendo in ginocchio la russia sanguinaria… - evermoremorena : @michele_geraci Uffaaa, ma finitela con ‘sta cantilena! Le sanzioni stanno mettendo in ginocchio la russia sanguina… - pmanc8 : @Alcibia99845815 @PieroSansonetti E pagare le riparazioni di guerra. Solo qualche migliaio di miliardi. -