Rinnovo Meret | il portiere si è guadagnato coi fatti il Napoli

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Dal mancatoalle voci di una possibile partenza:si è ripresocon gli interessi visto che ora lavora per prolungare il contratto Dal mancatoalle voci di una possibile partenza:si è ripresocon gli interessi visto che ora lavora per prolungare il contratto. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, le parti potrebbero presto incontrarsi per giungere alla firma sul contratto. 2025 con opzione o direttamente fino al 2026 con ingaggio vicino ai 2 milioni, queste le cifre del nuovo accordo con. L'articolo proviene da Calcio News 24.

NAPOLI- La questione portiere è stata una telenovela molto discussa in casa Napoli in questa estate. L'addio di Ospina sembrava automaticamente promuovere Alex Meret come titolare inamovibile. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Alex Meret è a un passo dal rinnovo con il Napoli. L'accordo dovrebbe essere fino al 2027.