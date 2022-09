Repubblica: “Meret era in crisi per la sfiducia dei compagni. Il Retroscena” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Meret si riprende il Napoli: prodezze e rinnovo era in crisi per la sfiducia di alcuni compagni. CALCIO NAPOLI. Alex Meret si è ripreso fisicamente e psicologicamente. Nel nuovo spogliatoio azzurro sono tutti protagonisti Raspadori conferma: “Siamo una famiglia”. Secondo quanto rivela il quotidiano la Repubblica La scintilla che ha dato nuova linfa a Meret è stata l’addio dei senatori. “Meret pareva destinato a cambiare città e con il Napoli tirava aria di rottura pure fuori dal campo. Dopo l’interruzione della trattativa fra le parti per il rinnovo del contratto. Anche per questo il club si era messo a caccia dell’esperto e plurititolato Keylor Navas. Invece alla fine è rimasto il portiere friulano. Ogni dubbio sul numero 1 del Napoli si è quasi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 settembre 2022)si riprende il Napoli: prodezze e rinnovo era inper ladi alcuni. CALCIO NAPOLI. Alexsi è ripreso fisicamente e psicologicamente. Nel nuovo spogliatoio azzurro sono tutti protagonisti Raspadori conferma: “Siamo una famiglia”. Secondo quanto rivela il quotidiano laLa scintilla che ha dato nuova linfa aè stata l’addio dei senatori. “pareva destinato a cambiare città e con il Napoli tirava aria di rottura pure fuori dal campo. Dopo l’interruzione della trattativa fra le parti per il rinnovo del contratto. Anche per questo il club si era messo a caccia dell’esperto e plurititolato Keylor Navas. Invece alla fine è rimasto il portiere friulano. Ogni dubbio sul numero 1 del Napoli si è quasi ...

