Repubblica: Mancini non ha convocato in Nazionale Zaniolo e Zaccagni per motivi disciplinari (Di mercoledì 21 settembre 2022) Perché Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni non sono stati convocati da Roberto Mancini a Coverciano? La Repubblica non ha dubbi: per motivi disciplinari. “Esistesse ancora il codice etico, sarebbe il caso di chiamarlo in causa. Sì, perché è un motivo disciplinare che ha convinto il ct a dare un turno di “squalifica” ai due attaccanti di Roma e Lazio. Esplicitamente non lo dice nessuno, ma a Coverciano lo sanno davvero tutti”. Il quotidiano ricorda il coro di pessimo gusto intonato dai tifosi romanisti dopo la vittoria della Roma in Champions League, «Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo», coro a cui rispose la compagna di Zaccagni, ex di Zaniolo. “Tecnicamente, l’episodio nulla c’entra con le esclusioni odierne. Ma proprio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Perché Nicolòe Mattianon sono stati convocati da Robertoa Coverciano? Lanon ha dubbi: per. “Esistesse ancora il codice etico, sarebbe il caso di chiamarlo in causa. Sì, perché è un motivo disciplinare che ha convinto il ct a dare un turno di “squalifica” ai due attaccanti di Roma e Lazio. Esplicitamente non lo dice nessuno, ma a Coverciano lo sanno davvero tutti”. Il quotidiano ricorda il coro di pessimo gusto intonato dai tifosi romanisti dopo la vittoria della Roma in Champions League, «Il figlio diè di», coro a cui rispose la compagna di, ex di. “Tecnicamente, l’episodio nulla c’entra con le esclusioni odierne. Ma proprio ...

napolista : Repubblica: Mancini non ha convocato in Nazionale #Zaniolo e #Zaccagni per motivi disciplinari Il ct non ha gradit… - SportRepubblica : Nazionale, il codice Mancini: Zaniolo e Zaccagni spogliati dell'azzurro [aggiornamento delle 21:36] - LALAZIOMIA : RT @laziopress: La Repubblica | Immobile e l’azzurro: “Volevo lasciare ma ora riparto” - laziopress : La Repubblica | Immobile e l’azzurro: “Volevo lasciare ma ora riparto” - erminio_mancini : RT @busettodavide: La Repubblica Popolare Cinese sempre più verde. Il tasso di copertura forestale in #Cina è aumentato dall'8,6% del 1949… -

Nazionale, il codice Mancini: Zaniolo e Zaccagni spogliati dell'azzurro ...00 Mali - Zambia CALCIO - UEFA NATIONS LEAGUE 20:45 Portogallo - Spagna 20:45 Svizzera - Repubblica ... "Il calcio mi ha salvato" Immobile si candida a leader della Nazionale: "Mancini ha ancora bisogno ... Samp, Gabbiadini convocato in Nazionale Manolo Gabbiadini ritrova dopo 5 anni la nazionale azzurra. L'attaccante della Sampdoria è stato convocato questa mattina dal c.t. Mancini assieme a Esposito della Spal dopo gli addii per motivi fisici di Pellegrini e Politano. Gabbiadini in stagione ha giocato per ora solo spezzoni di gare collezionando non più di 31 minuti ... la Repubblica Zaniolo deluso per la mancata convocazione in nazionale Filtra delusione e stupore da parte di Nicolò Zaniolo: l’attaccante della Roma si aspettava di essere convocato in nazionale Nicolò Zaniolo non è stato convocato in Nazionale dal ct Roberto Mancini. L ... Repice: “All’Italia serve un attaccante da 20-25 gol, Raspadori non li garantisce” Le dichiarazioni di Francesco Repice a Radio Punto Nuovo Raffaele Troiano Il giornalista Francesco Repice è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, dove ha parlato di Ras ... ...00 Mali - Zambia CALCIO - UEFA NATIONS LEAGUE 20:45 Portogallo - Spagna 20:45 Svizzera -... "Il calcio mi ha salvato" Immobile si candida a leader della Nazionale: "ha ancora bisogno ...Manolo Gabbiadini ritrova dopo 5 anni la nazionale azzurra. L'attaccante della Sampdoria è stato convocato questa mattina dal c.t.assieme a Esposito della Spal dopo gli addii per motivi fisici di Pellegrini e Politano. Gabbiadini in stagione ha giocato per ora solo spezzoni di gare collezionando non più di 31 minuti ... Nazionale, il codice Mancini: Zaniolo e Zaccagni spogliati dell'azzurro Filtra delusione e stupore da parte di Nicolò Zaniolo: l’attaccante della Roma si aspettava di essere convocato in nazionale Nicolò Zaniolo non è stato convocato in Nazionale dal ct Roberto Mancini. L ...Le dichiarazioni di Francesco Repice a Radio Punto Nuovo Raffaele Troiano Il giornalista Francesco Repice è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, dove ha parlato di Ras ...