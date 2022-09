Replica prima puntata X Factor 2022 stasera su TV8: orario e anticipazioni (Di mercoledì 21 settembre 2022) La prima puntata di X Factor 2022 è andata in onda giovedì, come sempre su Sky. Ma chi non è abbonato non deve preoccuparsi perché le opportunità per seguire uno dei talent show più amati di sempre ci sono e proprio stasera in chiaro (e gratis) verrà trasmesso il primo appuntamento. Quello con le Audizioni. Le audizioni di X Factor 2022 su TV8 Questa sera i telespettatori potranno seguire su TV8 la prima puntata di X Factor, quella che è andata in onda il 15 settembre scorso. Il talent quest’anno vede alla conduzione la giovane Francesca Michielin, mentre come giudici ci sono Rkomi, Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini, tra novità e conferme perché il modus operandi resta lo stesso. E nelle prime puntate i talenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ladi Xè andata in onda giovedì, come sempre su Sky. Ma chi non è abbonato non deve preoccuparsi perché le opportunità per seguire uno dei talent show più amati di sempre ci sono e proprioin chiaro (e gratis) verrà trasmesso il primo appuntamento. Quello con le Audizioni. Le audizioni di Xsu TV8 Questa sera i telespettatori potranno seguire su TV8 ladi X, quella che è andata in onda il 15 settembre scorso. Il talent quest’anno vede alla conduzione la giovane Francesca Michielin, mentre come giudici ci sono Rkomi, Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini, tra novità e conferme perché il modus operandi resta lo stesso. E nelle prime puntate i talenti ...

