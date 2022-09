Affaritaliani : RemTech, Marzo: su reati ambientali c'è maggiore sensibilità -

... più estesa che coinvolge tutti - ha detto il comandante- . I richiami a livello politico si traducono in norme che ci hanno aiutato tanto negli ultimi anni, sopratutto per contrastare il ...La prima giornata disi è aperta con la visita istituzionale ai padiglioni - guidata dal ...al Comandante unità forestali Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri Pietroe a ... RemTech, Marzo: su reati ambientali c'è maggiore sensibilità Ferrara, 21 set. (askanews) - "C'è una sensibilità maggiore, più estesa, che coinvolge tutti" sui temi legati ai reati ambientali. Ne è convinto il comandante Unità forestali, ambientali e agroaliment ...(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Processo di transizione energetica, effetti del caro energia e soluzioni per affrontarlo. Questi i temi su cui Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) discuterà a Remtec ...