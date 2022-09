Reggiana | Hopkins ritorna alla base | Tutto molto galvanizzante

Pianetabasket.com

... la vivo come uno passaggio ulteriore nella mia maturazione come giocatore e non certo come una pressione" ha proseguito, entusiasta di prender parte alla prossima Bcl. "Giocare la Bcl è una ...Cinciarini a riporta laavanti sul +6: le triple di Mascolo, Reed e di Michele Vitali ... UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Robertson 14, Funderburk 8, Anim 7, Reuvers 12, Suljanovic ne,10, ... LBA - Reggiana, Hopkins "Menetti ci trasmette grande energia e mentalità" Reduce dall’esperienza a Eurobasket ungherese, il centro classe 1993 affronterà ora la sua seconda stagione in maglia biancorossa.Mikael Hopkins, centro della Unahotels, spiega nell'intervista concessa a La Gazzetta di Reggio, di essere pronto per la sua seconda stagione in maglia reggiana, dopo un’estate con la nazionale ...