Reddito cittadinanza, Bonetti e Siri contro Ricciardi e Furfaro a La7: “Percettori vogliono lavorare in nero”. “Gravissima affermazione” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Scontro rovente a “L’aria che tira” (La7) sul Reddito di cittadinanza. Da una parte, Marco Furfaro del Pd e Riccardo Ricciardi del M5s lo difendono strenuamente; dall’altra, ci sono Elena Bonetti di Italia Viva e Armando Siri della Lega che lo osteggiano, denunciando che i Percettori del Reddito sono soliti chiedere ai datori di lavoro di essere pagati in nero. Il primo match avviene tra Bonetti e Ricciardi, che insorge: “Ma che vergogna, come si fa a dire una cosa del genere?”. “Lo vada a chiedere agli imprenditori del Nord con cui siamo in contatto”, ribatte Bonetti. Siri concorda con Bonetti. Ricciardi rilancia: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Srovente a “L’aria che tira” (La7) suldi. Da una parte, Marcodel Pd e Riccardodel M5s lo difendono strenuamente; dall’altra, ci sono Elenadi Italia Viva e Armandodella Lega che lo osteggiano, denunciando che idelsono soliti chiedere ai datori di lavoro di essere pagati in. Il primo match avviene tra, che insorge: “Ma che vergogna, come si fa a dire una cosa del genere?”. “Lo vada a chiedere agli imprenditori del Nord con cui siamo in contatto”, ribatteconcorda conrilancia: ...

