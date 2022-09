Record dell' Ora | Cioni chiude la polemica per il tentativo di Ganna

gippu1 : Alla quarta autorete con l'Inter in serie A, Milan #Skriniar è ora esattamente a metà dell'opera per raggiungere il… - biciPRO1 : La cronostaffetta di #Wollongong2022 è ricca di storie, partendo dalla rivincita della Svizzera. Poi la tattica del… - nexusSEI_6 : RT @giuseppeaufiero: @Lorenzo36522471 Primo:il vaccino è sperimentale e obbligatorio solo nella sua testa Secondo:la campagna vaccinale è i… - shanry_k : RT @ilGamberoRosso: Puglia da record: ben 25 i vini premiati con i Tre Bicchieri nella nostra guida Vini d'Italia 2023. E c’è anche un prem… - Master916_21 : ?? Svezia: “Banca Centrale alza i tassi dell’1%” ??INFLAZIONE RECORD -

Eurosport IT

...essere quello risolutivo l'intervento fatto da Dario David Cioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla polemica nata per la sovrapposizione di date tra il Lombardia e il tentativo di'...In India èdi violenze sessuali . La vittima è morta il 19 settembre all'ospedale di Lucknow, capitale dello stato'Uttar Pradesh, il più popoloso'India. Apparteneva alla casta dei ... Record dell'ora, Cioni su Ganna: "Il record Pensiamo di poterlo battere. 8 ottobre Non c'erano altre date" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La FIA dirama il calendario 2023 con un record di 24 gare in giro per il mondo. Fuori Le Castellet, dentro Qatar e Las Vegas.