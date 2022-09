Re Carlo: iniziamo male, licenzia 100 fedelissimi? Ecco la verità (Di mercoledì 21 settembre 2022) Re Carlo, sembra proprio che il suo regno inizi male: ha davvero licenziato 100 fedelissimi? Ecco la verità secondo i rumors. In questi ultimi giorni l’attenzione mediatica è tutta rivolta alla Royal Family britannica, specie dopo la dipartita dell’amatissima regina Elisabetta e l’ascesa al trono del figlio come Carlo III. Il mondo si è fermato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Re, sembra proprio che il suo regno inizi: ha davveroto 100lasecondo i rumors. In questi ultimi giorni l’attenzione mediatica è tutta rivolta alla Royal Family britannica, specie dopo la dipartita dell’amatissima regina Elisabetta e l’ascesa al trono del figlio comeIII. Il mondo si è fermato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Hero9004 : @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206… - carlo_mazzei : RT @gualtierieurope: Oggi trasporti gratis per tutti: prendete i mezzi pubblici, girate per la città, vedete le bellezze di #Roma. Iniziamo… - ____carlo____ : @Ciappi79 @marcopalears Allora iniziamo a ringraziare l’Olanda per il prezzo del gas… - carlo_masera : RT @alex_orrico: Mentre persino in Russia la propaganda barcolla e i mezzi di informazione iniziamo a riportare le notizie vere dal fronte,… - vanna_marti : Iniziamo bene !!!! Re Carlo che rimprovera un dipendente perché non ha tolto il tappo ad una penna che gli serviv… -