"Quello è il segnale". Caracciolo e la mossa di Putin: decenni di inferno | Video (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Russia ha confermato il referendum nel Donbass per annettere a Mosca i territori ucraini conquistati dal 24 febbraio a oggi e quasi contestualmente le Borse mondiali sono crollate. "Che segnale è?", domanda Lilli Gruber a Lucio Caracciolo, ospite di Otto e mezzo su La7. Il direttore di Limes, che nei primi mesi caldissimi del conflitto è stato di fatto ospite fisso della Gruber, risponde senza troppi giri di parole: "E' il segnale che quella è Russia, e dunque si riparte da lì. In quei territori la Russia potrà fare quel che vuole secondo il risultato scontato di un referendum che evidentemente se dovesse andare in un'altra direzione potrà venire manipolato". "La guerra durerà decenni". Caracciolo a Otto e mezzo, guarda il Video "Quella è Russia - ribadisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Russia ha confermato il referendum nel Donbass per annettere a Mosca i territori ucraini conquistati dal 24 febbraio a oggi e quasi contestualmente le Borse mondiali sono crollate. "Cheè?", domanda Lilli Gruber a Lucio, ospite di Otto e mezzo su La7. Il direttore di Limes, che nei primi mesi caldissimi del conflitto è stato di fatto ospite fisso della Gruber, risponde senza troppi giri di parole: "E' ilche quella è Russia, e dunque si riparte da lì. In quei territori la Russia potrà fare quel che vuole secondo il risultato scontato di un referendum che evidentemente se dovesse andare in un'altra direzione potrà venire manipolato". "La guerra durerà".a Otto e mezzo, guarda il"Quella è Russia - ribadisce ...

