Quasi mille arresti in Russia per le proteste (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ci sono stati più di mille arresti in Russia per le proteste contro la mobilitazione parziale annunciata da Vladimir Putin. Secondo la ong Ovd-info, finora sono state arrestate più di 1.200 persone e il bilancio è destinato ad... Leggi su europa.today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ci sono stati più diinper lecontro la mobilitazione parziale annunciata da Vladimir Putin. Secondo la ong Ovd-info, finora sono state arrestate più di 1.200 persone e il bilancio è destinato ad...

