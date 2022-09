Quanto potrà durare l’offensiva di Putin? Cosa si sussurra all’Onu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Parossismo in salsa russa. Isolato e circondato dall’Occidente e da alleati sempre più perplessi, Vladimir Putin alza il livello della sfida al mondo con un discorso esasperato che evidenzia tutti i punti deboli delle iniziative strategiche annunciate per uscire dalla critica situazione in cui ha precipitato il suo Paese. “Diffidato” da Cina e India a al vertice di Samarcanda, costretto dalle sconfitte sul fronte e dalle continue scoperte dei massacri di civili compiuti dall’armata russa in Ucraina a disertare l’annuale Assemblea generale delle nazioni Unite, vetrina dei governi di tutto del mondo, Putin ha scelto di andare fino in fondo, sulla pelle del popolo russo. Un discorso alla nazione senza pathos, glaciale. Specchio della sua complessa personalità. Sintomatica della crescente distanza dal regime da parte degli studenti e dei giovani la scelta ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Parossismo in salsa russa. Isolato e circondato dall’Occidente e da alleati sempre più perplessi, Vladimiralza il livello della sfida al mondo con un discorso esasperato che evidenzia tutti i punti deboli delle iniziative strategiche annunciate per uscire dalla critica situazione in cui ha precipitato il suo Paese. “Diffidato” da Cina e India a al vertice di Samarcanda, costretto dalle sconfitte sul fronte e dalle continue scoperte dei massacri di civili compiuti dall’armata russa in Ucraina a disertare l’annuale Assemblea generale delle nazioni Unite, vetrina dei governi di tutto del mondo,ha scelto di andare fino in fondo, sulla pelle del popolo russo. Un discorso alla nazione senza pathos, glaciale. Specchio della sua complessa personalità. Sintomatica della crescente distanza dal regime da parte degli studenti e dei giovani la scelta ...

