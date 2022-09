"Quanti riservisti schieriamo contro l'Occidente": Shoigu, la minaccia finale (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Saranno chiamati 300 mila riservisti", il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha fatto questo annuncio in un'intervista alla tv Rossiya-24 subito dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti. Nel suo discorso alla nazione il presidente ha parlato di una mobilitazione non generale, ma parziale, per il conflitto in Ucraina. Secondo Shoigu, inoltre, la Russia avrebbe il potenziale per mobilitare circa 25 milioni di persone. Il ministro ha fatto un bilancio di 5.937 soldati uccisi dall'inizio della guerra in Ucraina, ben al di sotto delle stime ucraine e occidentali: "Le nostre perdite finora sono di 5.937 morti". Poi ha chiarito ancora una volta che "non si sta combattendo tanto contro l'Ucraina quanto contro l'Occidente". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Saranno chiamati 300 mila", il ministro della Difesa russo, Sergej, ha fatto questo annuncio in un'intervista alla tv Rossiya-24 subito dopo il discorso alla nazione di Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti. Nel suo discorso alla nazione il presidente ha parlato di una mobilitazione non generale, ma parziale, per il conflitto in Ucraina. Secondo, inoltre, la Russia avrebbe il potenziale per mobilitare circa 25 milioni di persone. Il ministro ha fatto un bilancio di 5.937 soldati uccisi dall'inizio della guerra in Ucraina, ben al di sotto delle stime ucraine e occidentali: "Le nostre perdite finora sono di 5.937 morti". Poi ha chiarito ancora una volta che "non si sta combattendo tantol'Ucraina quantol'". ...

Majakovsk73 : @analiticamente1 Mi chiedo quanti riservisti siano già presenti con contratto a termine... - GraziaPietrini : @Majakovsk73 @marcoleofrigio Quanti di questi riservisti sono stati già impiegati in Ucraina o in altri scenari di guerra come volontari? - Nik_234 : @GermanoDottori Quanti sono i riservisti si sa? -