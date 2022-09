Qatar 2022, Al Thani: “Accoglieremo tifosi senza alcuna discriminazione” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “La nostra gente accoglierà a braccia aperte i tifosi di ogni ceto sociale e il mondo vedrà che un Paese di piccole-medie dimensioni è in grado di ospitare eventi globali con un successo eccezionale, oltre alla sua capacità di fornire un ambiente spazioso per la diversità e l’interazione costruttiva tra i popoli”. Queste le parole dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, pronunciate a New York in occasione dell’Assemblea delle Nazioni Unite, in vista degli imminenti Mondiali di calcio. Nel Paese orientale, l’omosessualità è ancora considerata un reato, ma la FIFA ha ricevuto rassicurazioni continue sul fatto che non verrà perseguitata nel corso della manifestazione, con lo sceicco Al Thani che ha aggiunto, ancora, che tutti i tifosi saranno i benvenuti “senza ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) “La nostra gente accoglierà a braccia aperte idi ogni ceto sociale e il mondo vedrà che un Paese di piccole-medie dimensioni è in grado di ospitare eventi globali con un successo eccezionale, oltre alla sua capacità di fornire un ambiente spazioso per la diversità e l’interazione costruttiva tra i popoli”. Queste le parole dell’emiro del, Tamim bin Hamad Al, pronunciate a New York in occasione dell’Assemblea delle Nazioni Unite, in vista degli imminenti Mondiali di calcio. Nel Paese orientale, l’omosessualità è ancora considerata un reato, ma la FIFA ha ricevuto rassicurazioni continue sul fatto che non verrà perseguitata nel corso della manifestazione, con lo sceicco Alche ha aggiunto, ancora, che tutti isaranno i benvenuti “...

fattoquotidiano : Eric Cantona si rifiuta di guardare i mondiali in Qatar: “Un orrore umano, ci sono cose più importanti del calcio” - sportface2016 : #Qatar2022, #AlThani: 'Accoglieremo tutti i tifosi senza alcuna discriminazione' - pccpla : RT @sportface2016: Il Guardian denuncia ancora lo scandalo dei Mondiali #Qatar2022: lavoratori come schiavi per costruire gli stadi https:/… - Vince08440165 : RT @Musso___: Oooook, Scholz accetta contratti LNG col Quatar a 15 ANNI (bye bye idrogeno) ??questa è una resa umiliante Vebbè poi può ar… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALI - Qatar 2022, capitani con la fascia arcobaleno, Fifa sotto pressione -