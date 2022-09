Putin sempre più debole. Le reazioni della politica italiana (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un discorso rimandato, dalla sera di ieri alla mattina di oggi (ora italiana), in cui Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale dei riservisti, e poi la rivendicazione dei referendum nelle regioni occupate, il cui esito appare scontato, ulteriore segnale della volontà di andare fino in fondo nel conflitto con l’Ucraina, senza alcuna considerazione per i contraccolpi per il presente e il futuro della Russia. Le reazioni del mondo politico italiano non si sono fatte attendere. Ne ha parlato questa mattina Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl: “La mia impressione è che (Putin, ndr) dimostra una grandissima difficoltà in Ucraina, è un discorso che tradisce debolezza, una mossa abbastanza disperata”. “La mossa di Putin” di una mobilitazione ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un discorso rimandato, dalla sera di ieri alla mattina di oggi (ora), in cui Vladimirha annunciato la mobilitazione parziale dei riservisti, e poi la rivendicazione dei referendum nelle regioni occupate, il cui esito appare scontato, ulteriore segnalevolontà di andare fino in fondo nel conflitto con l’Ucraina, senza alcuna considerazione per i contraccolpi per il presente e il futuroRussia. Ledel mondo politico italiano non si sono fatte attendere. Ne ha parlato questa mattina Giorgia Meloni ai microfoni di Rtl: “La mia impressione è che (, ndr) dimostra una grandissima difficoltà in Ucraina, è un discorso che tradiscezza, una mossa abbastanza disperata”. “La mossa di” di una mobilitazione ...

