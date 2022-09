Putin parla alla Russia in tv: 'Mobilitazione parziale, l'Occidente vuole distruggerci'. Incubo guerra nucleare (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimir Putin parla alla nazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina . Il presidente russo, in un discorso tv, ha detto che 'l'operazione militare speciale è stata inevitabile' ed ha dichiarato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimirnazione dopo lo scoppio dellain Ucraina . Il presidente russo, in un discorso tv, ha detto che 'l'operazione militare speciale è stata inevitabile' ed ha dichiarato ...

RaiNews : Non è chiaro il motivo per cui il discorso è stato rinviato. In giornata si erano rincorse voci secondo cui Putin a… - Lorenzo_1976 : RT @putino: Da notare che Putin ha detto che la NATO parla dell'uso di armi di distruzione di massa contro la Russia (fact check: mai succe… - M_Ander : RT @putino: Da notare che Putin ha detto che la NATO parla dell'uso di armi di distruzione di massa contro la Russia (fact check: mai succe… - AnnaStramigioli : #omnibusla7 io vedo un notevole cambiamento: Putin parla apertamente di guerra. In pratica ci dichiara guerra. Temo… - arcanodavvero : RT @putino: Da notare che Putin ha detto che la NATO parla dell'uso di armi di distruzione di massa contro la Russia (fact check: mai succe… -