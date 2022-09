Putin ordina la mobilitazione parziale: tutti i riservisti russi chiamati al fronte in Ucraina. “Decreto già firmato, iniziano le operazioni” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ho già firmato il Decreto di mobilitazione parziale, le operazioni inizieranno oggi”. Sono le 8 del mattino italiane quando Vladimir Putin compare di fronte alle telecamere per annunciare la svolta più importante della guerra in Ucraina: tutti i riservisti russi che hanno svolto l’addestramento militare sono chiamati a combattere al fronte. “La decisione dell’operazione militare speciale è stata inevitabile, la liberazione dei territori del Donbass resta l’obiettivo”, esordisce il presidente russo nel discorso annunciato per ieri sera e poi rimandato di alcune ore. E torna ad agitare lo spettro dell’arma nucleare in risposta alle minacce dell’Occidente, che, dice, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Ho giàildi, leinizieranno oggi”. Sono le 8 del mattino italiane quando Vladimircompare dialle telecamere per annunciare la svolta più importante della guerra inche hanno svolto l’addestramento militare sonoa combattere al. “La decisione dell’operazione militare speciale è stata inevitabile, la liberazione dei territori del Donbass resta l’obiettivo”, esordisce il presidente russo nel discorso annunciato per ieri sera e poi rimandato di alcune ore. E torna ad agitare lo spettro dell’arma nucleare in risposta alle minacce dell’Occidente, che, dice, ...

