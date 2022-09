Putin | messo alle strette | alza la posta Userà bombe tattiche nucleari? Pare folle | ma possibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Le Monde di domani: “Sotto pressione,sceglie la fuga in avanti”. La mobilitazione parziale, cioè l’ingaggio dei trecentomila riservisti, assieme all’organizzazione del referendum (23-27 settembre) nei territori occupati per riattaccarli alla Russia, è una manovra che rilancia la minaccia nucleare per difendere “l’integrità territoriale” russa. Uno stratagemma: dopo il 27 settembre ogni attacco ucraino nelle zone occupate dai russi diventerà attacco diretto alla Russia. Il che autorizzaa scatenare la controffensiva nucleare tattica. Lasciare abbrustolire gli ucraini o difenderli anche con gli stessi mezzi?hato la. Bluffa,? Spesso i biografi gli hanno attribuito un atteggiamento da pokerista, ingannandosi e ingannando i loro lettori. Quando dichiara ...