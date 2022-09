Putin | “L' Occidente vuole distruggere la Russia | useremo tutte le armi a disposizione” Usa | “Minaccia seria”

mara_carfagna : Le parole di #Putin contro l'Occidente e la mobilitazione dei riservisti aprono uno scenario denso di minacce diret… - Ettore_Rosato : Alle nuove minacce della #Russia, #Conte fa eco appellandosi all'Occidente per 'fermare il riarmo'. Cioè il cessate… - MediasetTgcom24 : Putin: 'Lo scopo dell'Occidente è dividere e distruggere la Russia' #putin #ucraina #russia - capuleti_giulia : RT @busettodavide: I tre principali punti del discorso alla nazione di Vladimir Putin sono: 1??mobilitazione parziale; 2??benestare della #… - ZioKlint : RT @steal61: Fonti vicine a Zelensky: 'Zelensky non ha paura delle minacce di Putin e continuerà la campagna militare. Userà i referendum p… -

Vladimircerca di alzare il livello dello scontro in Ucraina e con l'che la sostiene e fornisce armi. In un discorso alla nazione annunciato, poi misteriosamente rinviato di un giorno, il ...Antonio Tajani Antonio Tajani non ha dubbi, "è in difficoltà". Il coordinatore nazionale di Forza Italia assicura poi che "la stella polare sono, Nato, Usa, Ue e questa posizione non ...ROMA. In un discorso alla nazione trasmesso dalla tv russa, Vladimir Putin ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo dei militari della riserva, fino a 300 mila riservisti. I ...Con la mobilitazione militare in Russia cade l'ultima figlia di fico della propaganda: quella in Ucraina non è più una ...