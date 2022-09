Putin in tv, richiama alle armi 300mila russi: “L’Occidente vuole distruggerci. Pronti a tutto” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al via da oggi la mobilitazione parziale della russia: lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla tv, sottolineando che “il decreto è già stato firmato”. È “necessario proteggere il nostro territorio, il nostro Paese e il nostro popolo. L’Occidente vuole distruggerci”, ha detto il leader del Cremlino. La mobilitazione riguarda “solo i cittadini della riserva militare, quelli che hanno prestato servizio nell’esercito”. La russia, in particolare, richiamerà 300.000 riservisti. Lo ha specificato il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, dopo l’annuncio della “mobilitazione parziale” da parte del presidente russo Vladimir Putin a quasi sette mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. LEGGI ANCHE Gli "amici" di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Al via da oggi la mobilitazione parziale dellaa: lo ha annunciato il presidente russo Vladimirnel suo discorso alla tv, sottolineando che “il decreto è già stato firmato”. È “necessario proteggere il nostro territorio, il nostro Paese e il nostro popolo.”, ha detto il leader del Cremlino. La mobilitazione riguarda “solo i cittadini della riserva militare, quelli che hanno prestato servizio nell’esercito”. Laa, in particolare, richiamerà 300.000 riservisti. Lo ha specificato il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, dopo l’annuncio della “mobilitazione parziale” da parte del presidente russo Vladimira quasi sette mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. LEGGI ANCHE Gli "amici" di ...

riotta : Il presidente cinese Xi Jinping, come annunciato qui, si stufa delle scorrerie del vassallo Vladimir Putin che alte… - LuigiBevilacq17 : RT @SecolodItalia1: Putin in tv, richiama alle armi 300mila russi: “L’Occidente vuole distruggerci. Pronti a tutto” - SecolodItalia1 : Putin in tv, richiama alle armi 300mila russi: “L’Occidente vuole distruggerci. Pronti a tutto”… - GandolfoDomini1 : #Putin richiama alle armi i riservisti. Evidentemente la guerra non sta andando come aveva previsto per la #Russia… - fabiospes1 : Più che delle parole farneticanti di Putin dobbiamo ascoltare quelle di Shoyghu: “la Russia richiama 300mila riservisti”. #SlavaUkraini ???? -