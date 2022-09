Putin | il retroscena | ecco perché il discorso tv è stato rinviato «Tossiva e aveva dolori al petto»

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilcon cui il presidente Valdimirquesta mattina ha annunciato la mobilitazione parziale in Russia doveva tenersi ieri sera. Ma quando il mondo intero era in attesa...

Dietro le quinte del discorso di Putin: tosse e dolori al petto Secondo quanto riporta il Daily Mail citando il canale Telegram Svg General (che si presume sia gestito da insider del Cremlino) il discorso con cui il presidente Valdimir Putin questa mattina ha annunciato la mobilitazione parziale in Russia doveva tenersi ieri sera. Ma quando il mondo intero era in attesa... I più importanti quotidiani dedicano l'apertura e ampiuo spazio all'interno ai referendum sull'annessione delle regioni orientali annunciati da Mosca: un passo che, secondo molte analisi, segnerà una ...