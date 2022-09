Putin, il discorso: «Mobilitazione parziale in Russia, l'Occidente vuole distruggerci» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimir Putin parla alla nazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il presidente russo, in un discorso tv, ha detto che «l'operazione militare speciale è stata... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 settembre 2022) Vladimirparla alla nazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il presidente russo, in untv, ha detto che «l'operazione militare speciale è stata...

martaottaviani : Secondo #forbes edizione #Russia il discorso di #Putin potrebbe essere trasmesso quando le regioni nell’estremo Ori… - LaStampa : Il discorso di Draghi all’Onu: “Condanniamo con fermezza le nuove violazioni di Putin” - lorepregliasco : Salta il discorso di Putin - acirne : RT @putino: Riassunto del discorso di Putin: supporto ai referendum per l’annessione, immediata mobilitazione parziale delle riserve milita… - ObsoletusH : mi stanno scrivendo che Putin sta parlando, ma che il discorso è registrato non è in diretta -