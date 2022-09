Putin ha avviato la “mobilitazione parziale” dell’esercito

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Durante un atteso discorso trasmesso in diretta nazionale questa mattina, il presidente della Federazione Russa Vladimirha annunciato di averle procedure per una “. Con “intende fondamentalmente la chiamata alle armi di tutti i riservisti, ovvero tutti gli uomini e le donne che hanno fatto precedentemente partee ora si trovano in congedo permanente. Secondo le molteplici reazioni internazionali, le dichiarazioni dimetterebbero la parola fine alla “operazione militare speciale” con cui ha definito il conflitto innescato dall’invasione dello scorso febbraio e porterebbe a definire un nuovo stato di allerta: quello di ...

rulajebreal : Il #ParlamentoEuropeo ???? e il #ParlamentoUSA ???? hanno avviato una commissione d'inchiesta su interferenze e disinfo… - cdghietta : RT @Lukyluke311: Putin sembra aver avviato ogni decisione critica sull'Ucraina dopo aver incontrato Xi Jinping. - fashionart19 : RT @Lukyluke311: Putin sembra aver avviato ogni decisione critica sull'Ucraina dopo aver incontrato Xi Jinping. - Lukyluke311 : Putin sembra aver avviato ogni decisione critica sull'Ucraina dopo aver incontrato Xi Jinping. - manubell74 : RT @rulajebreal: Il #ParlamentoEuropeo ???? e il #ParlamentoUSA ???? hanno avviato una commissione d'inchiesta su interferenze e disinformazion… -

Borse europee deboli in avvio, demoralizzate dal discorso del presidente russo Vladimir Putin, che ha chiamato il Paese alla mobilitazione parziale, e in attesa della decisioni della Fed sui tassi, ch ...Putin minaccia l'Occidente annunciando una nuova mobilitazione e un referendum per l'annessione delle regioni del Sud alla Russia ...