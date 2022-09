Putin gioca la carta del terrore nucleare: “Chi ricatta la Russia scoprirà che non sto bluffando”. Richiamo dei militari della riserva (Di mercoledì 21 settembre 2022) Alla fine Putin ha parlato in tv. Cominciando "dall'operazione militare speciale in Ucraina", che sarebbe stata inevitabile. Putin ha quindi dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, con il Richiamo dei militari della riserva. Gli oltre 54mila ragazzi russi morti in Ucraina non gli bastano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 settembre 2022) Alla fineha parlato in tv. Cominciando "dall'operazione militare speciale in Ucraina", che sarebbe stata inevitabile.ha quindi dichiarato una mobilitazione parziale in, con ildei. Gli oltre 54mila ragazzi russi morti in Ucraina non gli bastano L'articolo proviene da Firenze Post.

