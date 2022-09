Putin firma il decreto sulla parziale mobilitazione militare e annuncia: "Richiameremo le riserve" (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Per la difesa del nostro popolo, della sovranità della Russia e dell'integrità territoriale", "appoggio la decisione del ministero Difesa e dello Stato maggiore di introdurre la mobilitazione parziale". Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin, in un atteso discorso alla nazione giunto all'indomani della convocazione di referendum in quattro regioni occupate nell'est e nel sud dell'Ucraina, per la loro annessione. Putin ha spiegato che "la leva riguarderà solo cittadini che al momento sono parte delle riserve, cioè coloro che hanno svolto il servizio militare nelle forze armate, che hanno già esperienza e formazione", ma ha precisato che "i chiamati, prima di partire per il fronte, avranno un'ulteriore formazione e ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Per la difesa del nostro popolo, della sovranità della Russia e dell'integrità territoriale", "appoggio la decisione del ministero Difesa e dello Stato maggiore di introdurre la". Lo hato il presidente russo, Vladimir, in un atteso discorso alla nazione giunto all'indomani della convocazione di referendum in quattro regioni occupate nell'est e nel sud dell'Ucraina, per la loro annessione.ha spiegato che "la leva riguarderà solo cittadini che al momento sono parte delle, cioè coloro che hanno svolto il servizionelle forze armate, che hanno già esperienza e formazione", ma ha precisato che "i chiamati, prima di partire per il fronte, avranno un'ulteriore formazione e ...

