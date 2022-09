"Putin? Dobbiamo ammettere che...": Santoro sconvolge la Merlino | Video (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel giorno del discorso con cui Vladimir Putin ha alzato l'offensiva con la "mobilitazione parziale" della Russia, nel giorno in cui lo zar è tornato in modo molto esplicito a minacciare il mondo con un attacco atomico, ecco che in parziale difesa del dittatore russo scende in campo Michele Santoro, da tempo molto "morbido" quando viene chiamato ad esprimersi sull'invasione in Ucraina. Il tutto avviene a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. "Putin è in un momento difficile, è incalzato da chi gli rimprovera di non aver fatto abbastanza la guerra, di non essere stato abbastanza devastante. Avrebbe dovuto fare, per loro, come in Cecenia: costringerli subito alla resa", premette Santoro. Dunque, il fu teletribuno aggiunge che "il discorso di Putin mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nel giorno del discorso con cui Vladimirha alzato l'offensiva con la "mobilitazione parziale" della Russia, nel giorno in cui lo zar è tornato in modo molto esplicito a minacciare il mondo con un attacco atomico, ecco che in parziale difesa del dittatore russo scende in campo Michele, da tempo molto "morbido" quando viene chiamato ad esprimersi sull'invasione in Ucraina. Il tutto avviene a L'aria che tira, il programma condotto da Myrtasu La7. "è in un momento difficile, è incalzato da chi gli rimprovera di non aver fatto abbastanza la guerra, di non essere stato abbastanza devastante. Avrebbe dovuto fare, per loro, come in Cecenia: costringerli subito alla resa", premette. Dunque, il fu teletribuno aggiunge che "il discorso dimi ...

