Putin dichiara mobilitazione parziale, “non è un bluff”. Il capo della Difesa russa: “Siamo in guerra con l’Occidente collettivo” (Di mercoledì 21 settembre 2022) "L'Occidente collettivo" vuole distruggere la Russia come già ha fatto con l'Unione sovietica ma la Russia, "quando la sua integrità territoriale è minacciata, usa tutti i mezzi a disposizione, questo non è un bluff": Vladimir Putin alza il livello dello scontro in Ucraina e con l'Occidente che la sostiene e fornisce armi. In un discorso alla nazione annunciato per ieri sera e poi misteriosamente rinviato e andato in onda stamattina, il presidente russo ha confermato che Mosca intende riconoscere i referendum in agenda (da ieri) dal 23 settembre e che in pratica il piano è di procedere con l'annessione delle repubbliche autoproclamate di Luhansk e Donetsk, nonché delle regioni di Kherson e parte di Zaporizhzhia, nel Sud ucraino. Il capo del Cremlino ha annunciato la mobilitazione ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 settembre 2022) "L'Occidente" vuole distruggere la Russia come già ha fatto con l'Unione sovietica ma la Russia, "quando la sua integrità territoriale è minacciata, usa tutti i mezzi a disposizione, questo non è un": Vladimiralza il livello dello scontro in Ucraina e con l'Occidente che la sostiene e fornisce armi. In un discorso alla nazione annunciato per ieri sera e poi misteriosamente rinviato e andato in onda stamattina, il presidente russo ha confermato che Mosca intende riconoscere i referendum in agenda (da ieri) dal 23 settembre e che in pratica il piano è di procedere con l'annessione delle repubbliche autoproclamate di Luhansk e Donetsk, nonché delle regioni di Kherson e parte di Zaporizhzhia, nel Sud ucraino. Ildel Cremlino ha annunciato la...

sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - massimobordonar : RT @PBurattini: Altri due giorni e poi Salvini dichiara che Putin lui non sa nemmeno chi sia. - sotomajjor : RT @PBurattini: Altri due giorni e poi Salvini dichiara che Putin lui non sa nemmeno chi sia. - FedeScipio : RT @RID_Difesa: -