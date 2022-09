Putin annuncia la mobilitazione parziale della Russia: “L’Occidente vuole distruggerci. Useremo ogni mezzo per proteggerci. Non sto bluffando” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Alla fine Vladimir Putin ha parlato. Il discorso alla Nazione del presidente russo previsto per ieri sera è stato mandato in onda sulla tv russa questa mattina intorno alle ore 8 italiane. Putin ha quindi annunciato la mobilitazione parziale della Russia. “Il decreto è stato firmato. Si tratta di difendere il nostro territorio, il nostro Paese. L’Occidente vuole distruggerci. Lo stesso Occidente ha fatto del popolo ucraino carne da cannone. Il nostro obiettivo è liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato. L’Occidente non vuole la pace tra Russia e Ucraina”. Poi anccora: “Ho dato mandato al governo di fornire uno status legale ai volontari che combattono in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Alla fine Vladimirha parlato. Il discorso alla Nazione del presidente russo previsto per ieri sera è stato mandato in onda sulla tv russa questa mattina intorno alle ore 8 italiane.ha quindito la. “Il decreto è stato firmato. Si tratta di difendere il nostro territorio, il nostro Paese.. Lo stesso Occidente ha fatto del popolo ucraino carne da cannone. Il nostro obiettivo è liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato.nonla pace trae Ucraina”. Poi anccora: “Ho dato mandato al governo di fornire uno status legale ai volontari che combattono in ...

