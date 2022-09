Putin annuncia la mobilitazione militare e scatta la fuga da Mosca Pericolo nucleare

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo un discorso alla nazione ventilato dai media russi e rimandato più volte, Vladimirhato unaparziale dei riservisti per la guerra in Ucraina. È la primain Russia dalla Seconda guerra mondiale e suona come un'ammissione del fatto che, dopo 7 mesi e i recenti colpi inferti sul campo dalla controffensiva ucraina, la guerra checontinua a chiamare 'operazionespeciale' non sta andando come da piani. I dettagli sono stati forniti dal ministro della Difesa Sergey Shoigu: saranno 300mila i riservisti richiamati, solo quelli con esperienza di combattimento rilevante, cioè l'1% dei circa 25 milioni di persone del bacino totale di. Il discorso di, trasmesso in tv, è durato 7 ...