Putin annuncia la mobilitazione, i civili russi fuggono in massa: 35 Km di coda al confine con la Finlandia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il timore di un'escalation militare in Ucraina non è diffuso solo nel Paese guidato da Zelensky e in Occidente. Gli stessi cittadini russi, all'annuncio di Vladimir Putin sulla mobilitazione militare parziale, hanno cominciato a lasciare il Paese. In sintesi: l'annuncio del presidente della Federazione Russa prevede la chiamata alle armi per altri 300mila soldati, coinvolgendo L'articolo proviene da Inews24.it.

