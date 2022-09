Proteste contro la mobilitazione in Russia: decine di arresti (Di mercoledì 21 settembre 2022) Almeno 268 persone sono state arrestate in Russia durante manifestazioni improvvisate contro la mobilitazione parziale per l'offensiva in Ucraina, annunciata dal presidente Vladimir Putin. Lo ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 21 settembre 2022) Almeno 268 persone sono state arrestate indurante manifestazioni improvvisatelaparziale per l'offensiva in Ucraina, annunciata dal presidente Vladimir Putin. Lo ...

ilpost : In Iran si continua a protestare per la morte di Mahsa Amini e contro la polizia religiosa - ilpost : I video delle eccezionali proteste in Iran contro il regime e la polizia religiosa - Agenzia_Ansa : Sono oltre 200 le persone fermate dalla polizia durante le manifestazioni svoltesi oggi in molte città russe contro… - RussianMike31 : RT @AlekosPrete: Accerchiati e manganellati dalla polizia. Un gruppo di attivisti per i diritti civili radunati con striscioni e cartelli p… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Sono oltre 200 le persone fermate dalla polizia durante le manifestazioni svoltesi oggi in molte città russe contro la di… -