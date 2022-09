Processo a Ciro Grillo, la madre Parvin Tadjk in aula: «Violenze nella villetta? Io ero accanto e non ho sentito nulla di strano» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Continua il Processo che vede imputato Ciro Grillo, figlio del comico e fondatore del M5s Beppe, e tre suoi amici genovesi (Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria), accusati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo nei confronti di due ragazze per i fatti che sarebbero avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta a schiera della famiglia Grillo, a Porto Cervo. Oggi, presso l’aula del tribunale di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, è stata ascoltata la madre di Ciro, Parvin Tadjk, che quella notte dormiva nella casa adiacente. «Non ho sentito o visto nulla di anomalo», avrebbe ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Continua ilche vede imputato, figlio del comico e fondatore del M5s Beppe, e tre suoi amici genovesi (Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria), accusati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo nei confronti di due ragazze per i fatti che sarebbero avvenutinotte tra il 16 e il 17 luglio 2019a schiera della famiglia, a Porto Cervo. Oggi, presso l’del tribunale di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, è stata ascoltata ladi, che quella notte dormivacasa adiacente. «Non hoo vistodi anomalo», avrebbe ...

