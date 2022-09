Prezzo carburanti oggi in Italia, in calo benzina e diesel (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Continuano a scendere i prezzi dei carburanti in Italia. La media della benzina self service è sotto 1,69 euro/litro, il diesel a 1,79. Rimbalzo per la quotazione internazionale del gasolio, mentre continua a calare quella della benzina. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,684 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,686, pompe bianche 1,680), diesel a 1,790 euro/litro (-9, compagnie 1,791, pompe bianche 1,787). Gpl servito a 0,794 euro/litro (invariato, compagnie 0,799, pompe bianche 0,788), metano servito a 3,068 euro/kg (+6, compagnie 3,252, pompe bianche 2,918), Gnl 3,244 euro/kg (+36, compagnie 3,369 euro/kg, pompe bianche 3,155 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Continuano a scendere i prezzi deiin. La media dellaself service è sotto 1,69 euro/litro, ila 1,79. Rimbalzo per la quotazione internazionale del gasolio, mentre continua a calare quella della. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, vedono laself service a 1,684 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,686, pompe bianche 1,680),a 1,790 euro/litro (-9, compagnie 1,791, pompe bianche 1,787). Gpl servito a 0,794 euro/litro (invariato, compagnie 0,799, pompe bianche 0,788), metano servito a 3,068 euro/kg (+6, compagnie 3,252, pompe bianche 2,918), Gnl 3,244 euro/kg (+36, compagnie 3,369 euro/kg, pompe bianche 3,155 ...

