Prete celebra la messa con tuta da ciclista e sciarpa arcobaleno Il vescovo | Sconcertato

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Era domenica 11 settembre quando don Fabio Corazzina, parroco bresciano in servizio per la parrocchia di Fiumicello, hato a Mazara del Vallo, in Sicilia, una funzione religiosa indae indossando anche una vistosa stola...

ilbisa2 : Prete celebra Messa vestito con tuta da ciclista e stola Lgbt - StigmabaseE : [ITAL] Prete celebra Messa vestito con tuta da ciclista e stola Lgbt - Imola Oggi: Un parroco di Brescia celebra la… - Adriano07883742 : Prete celebra la Messa vestito con tuta da ciclista e stola Lgbt - Aure1970 : Ogni volta che c'è un prete che, secondo me, fa quello che avrebbe fatto Gesù, gli arriva la rampogna dalle alte sf… - nicoferlav : RT @ImolaOggi: Prete celebra la Messa vestito con tuta da ciclista e stola Lgbt -

Infatti, nel video si vede che illa messa all'aperto, sotto un albero con un altare e un crocefisso improvvisati . Don Carrozzina è il parroco del quartiere Fiumicello di Brescia, in ...Unciclistamessa sotto un albero. E le polemiche si scatenano. Il protagonista della vicenda è don Fabio Corazzina , parroco di Fiumicello, una comune in provincia di Brescia. Recentemente ...I partecipanti alla messa officiata da Don Fabio Corazzina vestito da ciclista hanno risposto al vescovo che aveva richiamato il parroco ...Sono le parole del vescovo di Brescia monsignor Pierantonio Tremolada in seguito al clamore suscitato dall'"ammonimento" al parroco bresciano che aveva celebrato una messa in abiti da ciclista.