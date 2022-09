"Prepariamoci all'Apocalisse economica". Che cosa sa Crosetto: "Sì, Putin lo farà" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Se c'è una cosa che gli fa partire l'embolo, è sentirsi una Cassandra alta come un baobab, ignorata in una delle campagne elettorali più inutili della Storia. Guido Crosetto, mentore e cofondatore di Fratelli d'Itala, lo va predicando ai partiti da mesi: “non azzuffatevi tra voi, preparatevi all'Apocalisse economica”. Ci siamo. In questi Confindustria, gli economisti (soprattutto, su La Stampa, l'oracolo Nouriel Roubini, studioso del collasso delle economie emergenti) e tutte le proiezioni gli danno ragione. Per chiunque governerà -leggi Giorgia Meloni- sarà durissima. Caro Crosetto, il G7 mette il tetto al petrolio russo, e l'idea è quella di metterlo anche al gas. Gazprom e Putin minacciano di chiudere i rubinetti. cosa succederà? “E' una minaccia concreta, anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Se c'è unache gli fa partire l'embolo, è sentirsi una Cassandra alta come un baobab, ignorata in una delle campagne elettorali più inutili della Storia. Guido, mentore e cofondatore di Fratelli d'Itala, lo va predicando ai partiti da mesi: “non azzuffatevi tra voi, preparatevi all'”. Ci siamo. In questi Confindustria, gli economisti (soprattutto, su La Stampa, l'oracolo Nouriel Roubini, studioso del collasso delle economie emergenti) e tutte le proiezioni gli danno ragione. Per chiunque governerà -leggi Giorgia Meloni- sarà durissima. Caro, il G7 mette il tetto al petrolio russo, e l'idea è quella di metterlo anche al gas. Gazprom eminacciano di chiudere i rubinetti.succederà? “E' una minaccia concreta, anche ...

