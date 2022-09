Politiche 2022, Marco Ferrando presenta il Partito Comunista dei Lavoratori (che ci sarà solo in Liguria) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mentre le elezioni Politiche 2022 sono sempre più vicine (ad oggi mancano appena dieci giorni), continuiamo ad intervistare gli esponenti dei partiti che puntano ad un posto in Parlamento al fine di far conoscere agli Italiani le loro posizioni. Da fine agosto ad oggi abbiamo provato a contattare tutti i partiti candidati alle prossime elezioni (anche solo in alcune regioni, come nell’intervista che vi proporremo da qui a poco) sia via mail, che via telefono o attraverso contatti social o tramite gli appositi form sui rispettivi siti. E’ stato in molti casi impossibile sentire i partiti (i “grandi” partiti, quelli del c.d. “voto utile”, ci hanno ignorato o giù di lì) ma di questo vi daremo conto a ridosso del silenzio elettorale, per farvi capire un po’ quello che è l’atteggiamento dei partiti tricolore nei confronti ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Mentre le elezionisono sempre più vicine (ad oggi mancano appena dieci giorni), continuiamo ad intervistare gli esponenti dei partiti che puntano ad un posto in Parlamento al fine di far conoscere agli Italiani le loro posizioni. Da fine agosto ad oggi abbiamo provato a contattare tutti i partiti candidati alle prossime elezioni (anchein alcune regioni, come nell’intervista che vi proporremo da qui a poco) sia via mail, che via telefono o attraverso contatti social o tramite gli appositi form sui rispettivi siti. E’ stato in molti casi impossibile sentire i partiti (i “grandi” partiti, quelli del c.d. “voto utile”, ci hanno ignorato o giù di lì) ma di questo vi daremo conto a ridosso del silenzio elettorale, per farvi capire un po’ quello che è l’atteggiamento dei partiti tricolore nei confronti ...

