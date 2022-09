Politiche 2022 | i punti che il nuovo governo dovrà affrontare subito

ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - RaiNews : Exit poll coalizioni Senato #ElezioniPolitiche2022 - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - vaniacavi : RT @LuigiColline: @VittorioBanti @markorusso69 Lega elezioni politiche (area Italia esclusa Valle d'Aosta) Camera Deputati 2018 -> 17,35%… - GFubi : *ITALIA ELEZIONI POLITICHE 2022 -

"Sarà un governo a guida Fdi". Con queste parole Giorgia Meloni dal palco del suo quartier generale ha annunciato la vittoria del centrodestra alle elezioni. Lo spoglio è ancora in corso ma il risultato è già chiaro. Al Senato il centrodestra è oltre il 43% e il centrosinistra al 27%. FdI è il primo partito con più del 26% dei consensi, la ...E' questo il titolo dell'articolo del New York Times che commenta la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni. Il quotidiano newyorchese sottolinea come la vittoria del partito di Fdi -...Netta affermazione del centrodestra, con Fratelli d'Italia che riesce a superare Forza Italia, ma il Movimento 5 Stelle si conferma il primo partito giungendo alle spalle della coalizione vincente e s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...