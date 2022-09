Pnrr | Traettino Confindustria Campania | “No a rinegoziazione | a rischio fondi per Sud”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Credo che non sia opportuno rinegoziare ilcon l’Unione Europea. Correremmo ildi perdere deiche per il Sud e, in particolare per la, sono un’opportunità di sviluppo unica e straordinaria. La priorità è dare esecutività ai progetti e spendere i soldi, velocemente e bene”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di, Luigi. E per il leader degli industriali campani “va accelerato il decoupling del prezzo del gas da quello dell’energia elettrica. Bisogna agire subito per evitare l’aggravarsi di una crisi economica e sociale che sta mettendo in ginocchio il Sud e l’intero Paese”, ha concluso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

