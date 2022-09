Pistola ad aria compressa, la sannita Varricchio vince il titolo italiano nella P10 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Maria Varricchio si è aggiudicata la prima finale dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di Pistola che si stanno tenendo a Bologna. La tiratrice delle Fiamme Oro e della nazionale, nativa di San Giorgio del Sannio, si è infatti classificata al primo posto nella gara di Pistola ad aria compressa dai 10m. In un Medal Match molto equilibrato, che ha fatto seguito a una finale tirata, la campana è riuscita a spuntarla 16-12 su Sara Manca (Novi Ligure, seconda classificata) prendendosi il gradino più alto di un podio dove, al terzo posto, si è invece sistemata Margherita Brigida Veccaro (Esercito, 246,3 punti nel Ranking Match, contro i 247,9 sia di Varricchio sia di Manca). In quarta, quinta, sesta, settima e ottava ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Msi è aggiudicata la prima finale dei Campionati Italiani Assoluti 2022 diche si stanno tenendo a Bologna. La tiratrice delle Fiamme Oro e della nazionale, nativa di San Giorgio del Sannio, si è infatti classificata al primo postogara diaddai 10m. In un Medal Match molto equilibrato, che ha fatto seguito a una finale tirata, la campana è riuscita a spuntarla 16-12 su Sara Manca (Novi Ligure, seconda classificata) prendendosi il gradino più alto di un podio dove, al terzo posto, si è invece sistemata Margherita Brigida Veccaro (Esercito, 246,3 punti nel Ranking Match, contro i 247,9 sia disia di Manca). In quarta, quinta, sesta, settima e ottava ...

