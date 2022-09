Pinocchio beve tanta birra | ma smette di fumare nella nuova versione Disney

(Di mercoledì 21 settembre 2022)inlive action è l’adattamento del film d’animazione del 1940 prodotto dalla WaltProductions e basato sul capolavoro di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, Le avventure di. Storia di un burattino, romanzo pubblicato per intero a Firenze nel 1883. Questa informazione serve a limitare il nostro intervento critico che non può fare riferimento alla complessità e al senso dell’opera iniziale, ma solo al lavoro confezionato danel lontano 1940. Allora erano già passati 57 anni tra il libro di Collodi e il cartone animato e dopo l’enorme successo ottenuto con Biancaneve e i sette nani, c’era il bisogno di replicare offrendo a famiglie e bambini di tutto il mondo unadecisamente più leggera rispetto all’originale e troppo complesso romanzo per ...

Movieplayer.it

SI!' - Sabato 11 giugno, alle 18:30 a cura della Strada del Vino e dei Sapori dell'Etna ... Spettacolo 'Le furberie di' - Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania presenta, dall'11 ...SI!' - Sabato 11 giugno, alle 18:30 a cura della Strada del Vino e dei Sapori dell'Etna ... Spettacolo 'Le furberie di' - Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania presenta, dall'11 ... Pinocchio: le differenze tra il classico del 1940 e il live action Disney del 2022 Bello a vedersi per i disegni, le animazioni e alcune trovate sceniche, il live action di Robert Zemeckis con Tom Hanks in streaming su Disney+ ha un solo pregio: è una lezione su cosa non deve essere ...