Pignoramento pensioni | limite dei 1 000 euro Come funziona

La legge di conversione del Decreto Aiuti bis, approvata definitivamente al Senato nella giornata del 20 settembre, modifica tra le altre cose la normativa in materia di Pignoramento delle pensioni. Viene in particolare ritoccata la norma del Codice di procedura civile che limita i prelievi su stipendi e pensioni, rappresentata dall'articolo numero 545. Il legislatore è intervenuto sul comma settimo, quello che introduce un tetto di impignorabilità sulle somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza. Al contrario, non sono stati modificati gli altri commi dell'articolo 545, nello specifico l'ottavo, riguardante i pignoramenti su pensioni e stipendi accreditati al debitore sul conto corrente bancario o postale.

