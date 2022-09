Petra 2 | la recensione del primo episodio | Un ritorno in gran forma

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ladeldella stagione 2 di, intitolato Serpenti nel paradiso, che vede Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi innel riprendere i personaggi e la perfetta alchimia tra loro. Bentornata! Non possiamo che iniziare la nostradeldi2 con questo saluto entusiasta a un personaggio che abbiamo imparato ad amare nelciclo di episodi di un paio di anni fa. È quindi un piacere e una gioia ritrovare Paola Cortellesi nel ruolo per ulteriori quattro casi da risolvere, vederne confermata la bravura ma anche l'alchimia con l'impagabile compagno di scena, Andrea Pennacchi. Conferma anche dietro la macchina da presa, ...

La recensione del primo episodio della stagione 2 di Petra, intitolato Serpenti nel paradiso, che vede Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi in gran forma nel riprendere i personaggi e la perfetta alchi ...Scopriamo alcuni dettagli di Petra, miniserie Sky con Paola Cortellesi ed Andrea Pennacchi, ormai rodata coppia al centro di alcune indagini ...