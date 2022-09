Petra 2: i nuovi episodi della serie con Paola Cortellesi su Sky (Di mercoledì 21 settembre 2022) Petra 2: anticipazioni, trama, quante puntate, quando inizia, Paola Cortellesi, cast, streaming, serie Sky Cinema Petra 2 è la nuova stagione della popolare serie di Sky Cinema con protagonista Paola Cortellesi. Le nuove puntate della fiction Sky Original partono dal 21 settembre: in tutto quattro nuove storie ambientate a Genova. Sarcastica, moderna, intuitiva, spigolosa, “non è particolarmente empatica e quindi ha questa sua forma di grandissima libertà e questo le crea delle difficoltà nei rapporti ma non se ne cura”. Paola Cortellesi torna a vestire i panni dell’ispettore Petra Delicato. Al suo fianco Andrea Pennacchi nei panni del vice ispettore Antonio Monte. Ma ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022)2: anticipazioni, trama, quante puntate, quando inizia,, cast, streaming,Sky Cinema2 è la nuova stagionepopolaredi Sky Cinema con protagonista. Le nuove puntatefiction Sky Original partono dal 21 settembre: in tutto quattro nuove storie ambientate a Genova. Sarcastica, moderna, intuitiva, spigolosa, “non è particolarmente empatica e quindi ha questa sua forma di grandissima libertà e questo le crea delle difficoltà nei rapporti ma non se ne cura”.torna a vestire i panni dell’ispettoreDelicato. Al suo fianco Andrea Pennacchi nei panni del vice ispettore Antonio Monte. Ma ...

