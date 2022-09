Perugia, Baldini: “Qui per inseguire sogni ed emozioni” (Di mercoledì 21 settembre 2022) A Perugia per inseguire “sogni ed emozioni”. Così Silvio Baldini, nuovo allenatore dei biancorossi, si presenta nella prima conferenza allo stadio “Curi”. Per l’ex tecnico del Palermo, che si è definito “una persona normale innamorata della vita”, la matematica “è componente fondamentale della stessa vita e del calcio. Chiaro che ai tifosi non interessa Pitagora, ma se vuoi essere un protagonista serio, non puoi non tenere conto di queste cose”. “Ho subito accettato, pur prendendo un ingaggio che è la metà di Palermo. La cosa più bella è stato il sogno del presidente di portare il Perugia in serie A. Non vuol dire che l’ho promesso, ma che farò di tutto per vincere e realizzarlo”. “Sono bastati 10 secondi per accordarsi – ha sottolineato -, a me non interessano i soldi ma vivere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Apered”. Così Silvio, nuovo allenatore dei biancorossi, si presenta nella prima conferenza allo stadio “Curi”. Per l’ex tecnico del Palermo, che si è definito “una persona normale innamorata della vita”, la matematica “è componente fondamentale della stessa vita e del calcio. Chiaro che ai tifosi non interessa Pitagora, ma se vuoi essere un protagonista serio, non puoi non tenere conto di queste cose”. “Ho subito accettato, pur prendendo un ingaggio che è la metà di Palermo. La cosa più bella è stato il sogno del presidente di portare ilin serie A. Non vuol dire che l’ho promesso, ma che farò di tutto per vincere e realizzarlo”. “Sono bastati 10 secondi per accordarsi – ha sottolineato -, a me non interessano i soldi ma vivere ...

