Perché Zaniolo non viene convocato in Nazionale? La spiegazione di Mancini (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Nazionale italiana si prepara a scendere in campo per la partita di Nations League contro l’Inghilterra, replay della finale degli Europei. E’ iniziato un nuovo progetto per Roberto Mancini dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, le prospettive sono interessanti con giovani talenti in grado di fare la differenza ad alti livello. Un grande talento è Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma molto forte dal punto di vista fisico e tecnico. L’ennesima assenza di Zaniolo ha scatenato reazioni, il Ct ha preferito convocare Gabbiadini dopo il forfait di Politano. “Non volevo convocare tantissimi ragazzi Perché sarebbero andati in tribuna e visto che giocano ogni tre giorni con il campionato ho preferito chiamarne meno. Di calciatori bravi ne sono rimasti a casa diversi ed è un ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Laitaliana si prepara a scendere in campo per la partita di Nations League contro l’Inghilterra, replay della finale degli Europei. E’ iniziato un nuovo progetto per Robertodopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, le prospettive sono interessanti con giovani talenti in grado di fare la differenza ad alti livello. Un grande talento è Nicolò, calciatore della Roma molto forte dal punto di vista fisico e tecnico. L’ennesima assenza diha scatenato reazioni, il Ct ha preferito convocare Gabbiadini dopo il forfait di Politano. “Non volevo convocare tantissimi ragazzisarebbero andati in tribuna e visto che giocano ogni tre giorni con il campionato ho preferito chiamarne meno. Di calciatori bravi ne sono rimasti a casa diversi ed è un ...

AliprandiJacopo : #Mourinho: 'Ho chiesto a #Chiffi perché non ha dato rigore a #Zaniolo. Gli ho chiesto se sia impossibile dare un ri… - CalcioWeb : #Zaniolo ancora escluso dalla #Nazionale: le decisioni di Mancini scatenano le discussioni - Gold_Solution_ : @Alex_Cavasinni @andremarte_ Su radio radio oggi hanno detto che Zaniolo sia in rotta di collisione per l’affare Za… - nirolsp : @RadioRadioWeb Non capisco perché devono convocare un attaccante come Zaniolo che in 35 partite ha fatto 2 soli gol… - Gra91019 : RT @zanviolo: sbocchinate zaniolo quando fa bene ma quando fa mezza partita “male” tra virgolette perché è mancata la concretizzazione di T… -