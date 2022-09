“Perché si è tolto la vita”. Morte Manuel Vallicella di UeD, l’amico svela il motivo del suicidio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cordoglio per Manuel Vallicella, l’ex tronista ed ex corteggiatore di UeD: è morto suicida a 35 anni e ora l’amico svela il motivo. È lo stesso amico che ha dato l’annuncio che ha scioccato tutti nella mattinata di mercoledì 21 settembre 2022. Enrico Ciriaci, e poi l’esperto di gossip Amedeo Venza, ha dato per primo la notizia e ora, contattato dal sito Fanpage ha raccontato le circostanze della prematura scomparsa del 35enne: il motivo del suicidio di Manuel Vallicella sarebbe dipeso da una depressione sopraggiunta dopo la Morte della madre. Leggi anche: “Quegli occhi…”. Manuel Vallicella, Ludovica Valli sconvolta: le immagini dopo la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Cordoglio per, l’ex tronista ed ex corteggiatore di UeD: è morto suicida a 35 anni e orail. È lo stesso amico che ha dato l’annuncio che ha scioccato tutti nella mattinata di mercoledì 21 settembre 2022. Enrico Ciriaci, e poi l’esperto di gossip Amedeo Venza, ha dato per primo la notizia e ora, contattato dal sito Fanpage ha raccontato le circostanze della prematura scomparsa del 35enne: ildeldisarebbe dipeso da una depressione sopraggiunta dopo ladella madre. Leggi anche: “Quegli occhi…”., Ludovica Valli sconvolta: le immagini dopo la sua ...

